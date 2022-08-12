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Львів’ян безкоштовно навчатимуть тактичній медицині

Ірина Марчук

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Львів’ян запрошують на безкоштовний тренінг з тактичної медицини, що відбудеться 17 серпня, у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, на вул. Пекарській, 41. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

На тренінгу можна дізнатись як надавати допомогу і діяти під час:

  • масивних кровотечах;
  • тяжких травмах грудної клітини;
  • опіках та переломах;
  • другорядних ушкодженнях;
  • як проводити евакуацію поранених;

Також відпрацюють усі критичні ситуації з усіма необхідними засобами.

Навчання триватиме 4 години з 10:00 год. до 14:00 год, його проведе інструктор з бойовим досвідом.

Участь можуть взяти всі охочі, віком від 16 років. Зареєструватись можна тут. Місце збору – вул. Пекарська, 41 (о 09.45).

Додамо, з 2016 року у Львові запрацював центр надання послуг учасникам бойових дій на вул. Пекарській, 41. Тут ветерани війни та їхні сім’ї можуть отримати інформаційні, психологічні та юридичні послуги. А також допомогу у працевлаштуванні та скерування на оздоровлення.

Працівники організовують різні освітні, культурні та розважальні заходи та проекти. Крім того, центр приймає документи на міські програми соціального захисту бійців та їх рідних, однак на час повномасштабної війни ця послуга тимчасово призупинена.

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