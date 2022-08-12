«INSO-Львів» виступить у Німеччині із композиціями написаними під час війни

На щорічному Німецькому джазовому фестивалі Cologne Jazz Week, який відбудеться у Кельні, виступить Львівський академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів» разом з популярною українською джазовою виконавицею Тамарою Лукашовою. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Під час музичної подорожі слухачі почують українські народні пісні в аранжуванні Тамари, а також нові композиції, що написані та присвячені військовим подіям в Україні.

Цей виступ є музичним фронтом, де завдяки музиці та вокалу артисти зможуть передати біль, який переживають українці більш як 5 місяців.

Генеральна репетиція відбулась 12 серпня у Львові.

Концерт у Німечині заплановано на суботу, 20 серпня.

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