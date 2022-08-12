Музика понад чотирьох століть. Львівська філармонія запрошує на фестиваль «Музика в старому Львові». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

ІХ Міжнародний музичний фестиваль «Музика в старому Львові», відбудеться впродовж 15-28 серпня.

Цьогоріч в його межах сім унікальних подій, кожна з яких демонструватиме багатовимірність, різноманітність та унікальність музичної культури міста! Організатором фестивалю впродовж цих років незмінно є Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика.

Основною концепцією цьогорічного, вже дев’ятого за порядком Міжнародного фестивалю «Музика в старому Львові» в рамках співпраці із знаним фестивалем «Музика в старому Кракові», є представлення Львова як міста з особливим архітектурно-історичним ландшафтом, пам’ятками європейської культури та історії, традиціями, інтерактивними ідеями та креативними реаліями.

Цьогорічний фестиваль відбуватиметься в умовах російської агресії та воєнного стану в Україні. Якщо у попередні роки найбільш активними відвідувачами концертів були гості Львова та Кракова та місцеві шанувальники високої класики, то у цьому році до них також долучаться вимушені переселенці, яких прийняли Краків і Львів, і які як ніколи потребують розради та підтримки. Значно розшириться також географія запрошених музикантів, яких гості почують на концертах. На сценах давніх міст окрім польських солістів та колективів також виступлять виконавці з Києва, Харкова, Сіверськодонецька, Маріуполя, Івано-Франківська, Луганська та Львова.

IX Міжнародний фестиваль «Музика в старому Львові та Кракові» відкриється 15 серпня програмою камерної музики «Дотик Янгола» від знаних українських музикантів – скрипальки Богдани Півненко, піаністки Оксани Яремчук та віолончеліста і композитора Золтана Алмаші. Виконавці об’єднали для слухачів кращі твори сучасної української академічної музики, щоб продемонструвати, наскільки вона є різноманітною та багатогранною.

16 серпня у Концертному залі Людкевича із сольною програмою виступить київський флейтист Юрій Шутко. Подія матиме назву «Магія флейти» та розкриє музичне багатство цього інструменту завдяки музиці різних епох.

Також у рамках фестивалю харківський органіст Станіслав Калінін 20 серпня презентує сольну програму «Органна фантазія» із творів Йоганна Себастьяна Баха, Фелікса Мендельсона, Роберта Шумана, Ференца Ліста, а також композиції сучасного чеського митця Петра Ебена та німецького композитора та органіста Зіґфріда Карг-Елерта.

21 серпня свій авторський проєкт «На часі» на сцені Концертного залу Людкевича презентує київський баритон Станіслав Бадрак. Разом із львівським піаністом Мирославом Драганом вони виконають вокальні твори Миколи Лисенка, Лесі Дично і Валентина Сильвестрова.

24 серпня, у День Незалежності України, в Архикатедральному соборі Святого Юра виступить Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії (директор – Ігор Шаповалов). У період жорстокої повномасштабної війни, з якою росія прийшла на наші землі, цей День Незалежності для нас – це не лише гордість та найбільше національне свято, а можливість подякувати усім, хто боронить кожен клаптик нашої землі та усім, хто віддав життя за Україну.

26 серпня у Базиліці Найсвятішого Серця Господа Ісуса, що у Кракові, українські музиканти презентують відомий авторський проєкт Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» – «Три Моцарти». Концерт цілком складатиметься із творів трьох Моцартів: батька – Леопольда, який був чудовим музикантом, композитором та, без сумніву, прекрасним менеджером, сина – Вольфґанґа Амадея, одного із найпопулярніших композиторів сучасності, та внука – Франца Ксавера, або львівського Моцарта, адже більшу частину він жив і творив саме у цьому місті!

Їх творчі опуси прозвучать у виконанні знаної солістки Софії Соловій та Академічного камерного оркестру “Віртуози Львова”. Дириґуватимуть Народний артист України та арт-директор Фестивалю Сергій Бурко та заслужений діяч мистецтв України, керівник Маріупольського камерного оркестру “Ренесанс” Василь Крячок, яких поєднують десятиліття співпраці та успішних проєктів.

Дев’ятий Міжнародний фестиваль «Музика в старому Львові» завершиться 28 серпня у Концертному залі Людкевича Львівської національної філармонії за участі гостей з Івано-Франківська – Академічного камерного оркестру «Harmonia Mobile» (художній керівник та концертмейстер – Наталія Мандрика), який за майже 37 років своєї діяльності виступив 3000 концертів з у різних містах України та світу.

Оркестр запропонує слухачам вишукану програму під назвою «Adagio без війни», яка об’єднає музику понад чотирьох століть, починаючи від творчості геніїв бароко – Баха та Вівальді, та завершуючи творами сучасного композитора та артиста Івано-Франківської філармонії Арсена Бучинського. Вони символічно поєднають минуле з сучасністю, демонструючи те, що навіть у найскладніші часи музика допомагає та підтримує, фіксуючи миттєвості та емоції у звуках, стаючи таким чином своєрідним літописом для майбутніх поколінь…

Детальна інформація про події фестивалю «Музика в старому Львові» та квитки тут

Програма подій фестивалю «Музика в старому Кракові» за посиланням

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