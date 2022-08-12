Авто з США. Житель Львівщини придбав крадений кросовер

В Україну ввезли викрадений у Сполучених Штатах Америки семимісний кросовер Mazda CX-9. Авто з розшуку виявили під час його переоформлення у місті Стрий. Про це Львівському порталу повідомили у сервісному центрі МВС у Львівській області.

Як стало відомо, до сервісного центру МВС у місті Стрий звернувся чоловік для реєстрації автомобіля Mazda CX-9, котрий був привезений в Україну зі Сполучених Штатів Америки.

Під час проведення перевірок за наявними базами було виявлено, що автомобіль знаходиться у міжнародній базі розшуку «Інтерпол».

Реєстраційні дії було зупинено, а про інцидент повідомили поліцію.

Фахівці сервісного центру МВС закликають бути пильними під час купівлі автомобілів аби не стати черговою жертвою шахраїв.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook