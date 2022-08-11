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У Львові підліток створив повербанк для роботи ЗСУ в польових умовах

Ірина Марчук

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Львів’янин Захар Щурко створив зарядну станцію Лео Energy, яка може працювати у польових умовах та заряджати квадрокоптери, рацію та іншу техніку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

10-класник Захар Щурко навчається у львівській гімназії «Престиж». Юнак вирішив допомогти нашим військовим, тому розробив потужну зарядку, яка є дешевшою за заводські аналоги. За кошти, які хлопець відкладав на ноутбук та велосипед, він розробив портативну станцію зарядки пристроїв.

Така зарядна є легкою у використанні. Її можна заряджати від розетки, прикурювача, який є в автомобілі або від сонячної панелі, що входить у комплект.

На виготовлення однієї такої зарядної станції юнак витрачає близько 20 тис. грн. Робота займає 7 днів.

У Львівській міській раді пообіцяли допомогти школяру із виробництво, для того, аби якомога більша кількість наших захисників могли користуватись цією зарядкою.

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