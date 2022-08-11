McDonald’s оголосив про повернення в Україну

Мережа американських ресторанів McDonald’s, яка зупинила свою роботу через повномасштабну війну, оголосила про своє повернення в Україну. Про це йдеться у відповідній заяві компанії, опублікованій у Facebook.

Наразі не йдеться про відкриття усіх українських ресторанів McDonald’s. Відновити свою роботу мають деякі столичні заклади та на Заході України.

«Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу», – йдеться у зверненні старшого віцепрезидента бізнес-підрозділу міжнародних ринків McDonald’sПола Помроя.

У компанії не називають конкретної дати відкриття мережі своїх ресторанів у визначених регіонах України. Проте відомо, що на процес повернення до роботи потрібно кілька місяців.

Весь цей час у McDonald’s будуть займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів , підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди і співробітників у робоче середовище, а також введенням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки працівників та клієнтів.

Нагадаємо, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії ресторани McDonald’s в Україні закрились на невизначений час. У компанії заявляли, що зможуть повернутися, коли це дозволятиме безпекова ситуація.

Дотепер McDonald’s виплачує своїм працівникам, а це більше 10 тисяч людей, зарплату.

Про вихід McDonald’s із росії за почату нею війну в Україні заговорили на початку березня. У травні компанія заявила, що остаточно виходить із ринку рф і продає свої ресторани. Згодом у росії відкрили альтернативу цим всесвітньо відомим ресторанам, назвавши мережу «Вкусно и точка».

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