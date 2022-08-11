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Із джерел біля Стрия закликають не набирати воду

Наталя Дуляба

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Вода у джерелах, розташованих на в’їзді до Стрия, не відповідає санітарним нормам. Мешканців закликають її не вживати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Йдеться про джерела у селах Стрілків та Підгірці, що облаштовані перед в’їздом з боку Стрия. За даними голови Стрийської РВА Богдана Янка, відібрані на дослідження зразки води показали невідповідність нормам за бактеріологічними показниками.

Які саме бактерії виявили у джерельній воді, наразі не уточняють, як і те, що могло стати причиною забруднення. Наразі на місцях проводять моніторингові дослідження джерельної води.

Тому мешканців сіл Стрілків, Підгірці, а також Стрия та інших довколишніх населених пунктів закликають поки не вживати воду зі вказаних джерел.

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