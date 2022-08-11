Два львівські виші лідирують за кількістю заяв абітурієнтів

Перше місце за кількістю поданих заяв від вступників цього року займає Національний університет «Львівська політехніка», а друге – Львівський національний університет імені Івана Франка. Про це Львівському порталу у пресслужбі Міністерства освіти та науки України.

Серед лідерів серед закладів вищої освіти за кількістю поданих заяв від вступників є:

Національний університет «Львівська політехніка»; Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний авіаційний університет; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Державний торговельно-економічний університет; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Київський університет імені Бориса Грінченка

За даними Міністерства освіти та науки України, для вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти створили та активізували уже 330 тис. електронних кабінетів. При цьому абітурієнти встигли подати уже 376 тис. заяв.

Зазначається також, що за 9 днів від початку реєстрації електронних кабінетів для вступу до магістратури вже створили понад 57,5 тис. кабінетів. Подача заяв розпочнеться з 16 серпня.

Для здобуття вищої освіти абітурієнти на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста зареєстрували уже майже 39 тис. електронних заяв.

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Фото: МОН