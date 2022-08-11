Генштаб: авіаудари по Україні зменшились удвічі, росія залучає застарілі літаки

У порівнянні з минулим тижнем, з 1 по 7 серпня, російські окупаційні війська вдвічі зменшили кількість своїх авіаударів по Україні. Разом із тим ворожій армії доводиться повертатись до застарілих бомбардувальників Су-24М. Про це йдеться у заяві начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова, опублікованій у Facebook.

«У порівнянні з минулим тижнем, противник вдвічі збільшив кількість авіаударів по позиціях Сил оборони. При цьому він не заходить у дію ураження Збройних Сил України, тому такі дії окупанта мають на меті залякати та підірвати моральний дух наших захисників», – пояснив він.

Водночас Олексій Громов додав, що за час війни в Україні російський авіапарк суттєво поменшав. Наприклад, окупанти втратили близько 24 новітніх винищувачів Су-35, тому тепер змушені переходити на застарілі бомбардувальники Су-24М.

«За останній тиждень сили ППО України знищили 27 повітряних цілей. У зв’язку зі значними втратами авіаційної техніки окупанти розглядають варіант залучення застарілих бомбардувальників Су-24М, що протягом 2005-2018 років були виведені з бойового складу агресора», – зауважив Громов.

Відомо, що свої винищувачі Су-35 росія поставляла Китаю. Із 24 таких літаків справними були лише 9, що говорить про низьку ефективність та ненадійність цієї техніки, зауважує Олексій Громов. Найбільше відмов щодо експлуатації цих літаків стосувались бортових систем.

Російський Су-35

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