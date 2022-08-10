У пожежі на Львівщині загинув чоловік

Під час пожежі у будинку поблизу Городка загинув 67-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Фатальний випадок стався у ніч на 10 серпня у селі Градівка Львівського району. Тут на вул. Головній спалахнув дерев’яний житловий будинок.

Коли на місце прибули рятувальники, будівля вже була повністю охоплена вогнем. Під час розвідки пожежі вони виявили тіло 67-річного чоловіка.

На те, аби загасити займання, вісьмом надзвичайникам знадобилось півтори години. Будинок згорів ущент.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюють.

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