У Київ прибули тіла ще 16 захисників Маріуполя

10 серпня до Києва прибули ще 16 полеглих військовослужбовців, які боронили Маріуполь. Про це йдеться у Facebook патронатної служби «Янголи Азову».

Зараз патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл.

Слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з Патронатною службою обіцяють оперативно інформуватимуть сім’ї полеглих героїв у випадку виявлених співпадінь ДНК.

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