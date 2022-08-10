ОСТАННІ НОВИНИ

СБУ знайшла росіянина, який наказав розстріляти цивільних на Київщині

Анастасія Диняк

|

Служба безпеки України встановила особу російського військового, який віддав наказ розстріляти мирних мешканців під час окупації Броварського району Київщини. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ.

Так, за даними української спецслужби, старший лейтенант зс рф Антон Струєв із позивним «Беркут» віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації Броварського району Київщини.

СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову Струєва з іншими російськими окупантами.

«Та валіть там усіх н***й! Є цивільні – н***й всіх», – наказав старший лейтенант.

Окрім того, в окупованих селах Мокрець і Заворичі «Беркут» особисто брав у полон місцевих мешканців, допитував їх та катував.

Також правоохоронці знайшли українця, якому вдалося вижити після наказу російського військового вбити його. 22 березня Антон Струєв наказав стріляти в цивільного, який випадково опинився поряд з окупантами.

Після важкого поранення чоловік вижив. Він упізнав Струєва та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді.

«Беркут» підозрюється за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

всі статті
Львівський портал