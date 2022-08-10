СБУ знайшла росіянина, який наказав розстріляти цивільних на Київщині

Служба безпеки України встановила особу російського військового, який віддав наказ розстріляти мирних мешканців під час окупації Броварського району Київщини. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ.
Так, за даними української спецслужби, старший лейтенант зс рф Антон Струєв із позивним «Беркут» віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації Броварського району Київщини.
СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову Струєва з іншими російськими окупантами.
«Та валіть там усіх н***й! Є цивільні – н***й всіх», – наказав старший лейтенант.
Окрім того, в окупованих селах Мокрець і Заворичі «Беркут» особисто брав у полон місцевих мешканців, допитував їх та катував.
Також правоохоронці знайшли українця, якому вдалося вижити після наказу російського військового вбити його. 22 березня Антон Струєв наказав стріляти в цивільного, який випадково опинився поряд з окупантами.
Після важкого поранення чоловік вижив. Він упізнав Струєва та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді.
«Беркут» підозрюється за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
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Анастасія Диняк