Потяг Стрий – Івано-Франківськ тимчасово скасували

Через планові ремонтні роботи потяг Стрий – Івано-Франківськ не курсуватиме в окремі дні. Також скасували рейси у зворотному напрямку Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Так, у понеділок, 15 серпня, та у четвер, 25 серпня, не курсуватиме поїзд № 6423/6424 сполученням Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ. Потяг скасували через проведення планових ремонтних робіт.

Укрзалізниця просить пасажирів урахувати зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.