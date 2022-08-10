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Поблизу Львова в ДТП постраждали четверо людей

Анастасія Диняк

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Унаслідок зіткнення двох автомобілів один з водіїв та двоє пасажирів опинилися в лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у вівторок, 9 серпня, близько 16:00 год на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Зубра Львівського району. За попередніми даними правоохоронців, 27-річний житель Хмельниччини на своєму авто ВАЗ-21101 не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Автівка зіткнулася з автомобілем Chery Amulet.

Унаслідок зіткнення 31-річний водій «Chery» та двоє його пасажирок: 25-річна жителька Запорізької області та 30-річна мешканка Херсонщини отримали травми та були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

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