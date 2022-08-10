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Німеччина передала Україні ще чотири артилерійські установки Gepard

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Німеччина протягом останніх днів передала Україні ще чотири самохідні зенітні установки Gepard, довівши загальну кількість цих одиниць озброєння в Києва до дванадцяти. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на дані федерального уряду Німеччини.

Зазначається, що протягом останнього тижня Німеччина також направила Україні:

  • 10 броньованих автомобілів HMMWV,
  • три броньовані евакуаційні машини,
  • сім засобів радіоперешкод,
  • вісім мобільних радарів наземного спостереження та тепловізорів,
  • чотири дистанційні системи розмінування,
  • вісім електронних пристроїв для боротьби з дронами,
  • один високочастотний блок з обладнанням,
  • 49 тисяч снарядів для самохідних зенітних установок,
  • два медичні холодильники.

Зазначається, що у планах Німеччини – передати ще 18 ЗСУ Gepard, а також 3000 снарядів калібру 155 мм.

Наприкінці липня стало відомо, що Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну. Псля п’яти місяців війни Росії проти України німці дещо охололи до ідеї підтримки останньої. Проте більшість із них все ще залишаються прихильними до неї, зазначають соціологи.

В останні тижні Берлін не раз критикували через повільне постачання зброї Україні, зокрема через так звану схему кругового обміну. Німецькі урядовці самі визнавали проблеми з постачанням.

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

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