На Львівщині судитимуть ще вісьмох «ухилянтів»

На Львівщині від початку серпня затримали ще вісьмох військовозобов’язаних, які намагалися виїхати до Польщі за допомогою підроблених документів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, на переходах «Мостиська» та «Шегині» під час спроб перетину державного кордону України з Польщею військовозобов’язані українці пред’являли прикордонникам підроблені документи.

Зокрема 27-річний мешканець Чернігівщини та 39-річний житель Дніпропетровщини надали фіктивні посвідчення військовозобов’язаних та довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Окрім того, 32-річний харків’янин підробив рішення одного з районних судів Харкова про те, що самостійно виховує малолітнього сина, що дає можливість покинути країну в умовах воєнного стану.

Правоохоронці скерували до суду кримінальні провадження за ч.1 ст.358 (Підроблення документів) Кримінального кодексу України та за ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документу) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до двох років за ґратами.