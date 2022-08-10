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Мешканць Червонограда опиниться за ґратами за продаж гранат

Анастасія Диняк

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У Червонограді чоловік зберігав та продавав боєприпаси, а також здійснив крадіжку. За це йому загрожує до восьми років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 37-річний мешканець Червонограда незаконно придбав, зберігав, а згодом продав місцевому мешканцю гранату РГД-5. Окрім того, під час обшуку у помешканні правоохоронці виявили гранату Ф-1. Боєприпаси вилучили та наразі встановлюють їхнє походження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає – позбавлення волі на термін до семи років.

Також зловмисник, перебуваючи поблизу одного з магазинів у Червонограді, викрав велосипед гірського типу «Winner».

Зважаючи на те, що в умовах воєнного стану передбачено максимальне покарання за крадіжки, йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За це йому загрожує до восьми років за ґратами.

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