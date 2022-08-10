Академія сухопутних військ проводить набір на навчання

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного проводить набір на навчання майбутніх військових віком від 17 до 30 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Так, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного запросила на навчання майбутніх висококваліфікованих військових фахівців Збройних Сил України, за спеціалізаціями:

механізовані війська;

танкові війська

інженерні війська;

ракетні війська і артилерія;

фахівці морально-психологічного забезпечення та музичного мистецтва.

Вимоги до вступників:

вік – від 17 до 30 років;

повна середня освіта;

придатність до служби в ЗС України за станом здоров’я.