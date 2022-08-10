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Академія сухопутних військ проводить набір на навчання

Андрій Котенський

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Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного проводить набір на навчання майбутніх військових віком від 17 до 30 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Так, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного запросила на навчання майбутніх висококваліфікованих військових фахівців Збройних Сил України, за спеціалізаціями:

  • механізовані війська;
  • танкові війська
  • інженерні війська;
  • ракетні війська і артилерія;
  • фахівці морально-психологічного забезпечення та музичного мистецтва.

Вимоги до вступників:

  • вік – від 17 до 30 років;
  • повна середня освіта;
  • придатність до служби в ЗС України за станом здоров’я.

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