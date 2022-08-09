В Україні викрили чергову мережу російських пропагандистів

Спецслужби викрили і нейтралізували нову мережу російських пропагандистів, які діяли у Рівненській, Харківській і Дніпропетровській областях. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

На Харківщині кремлівським агентом виявився художник-постановник одного з місцевих каналів, якого завербували спецслужби рф.

Використовуючи 20-річний професійний досвід, чоловік розробляв макети листівок і відеоролики, спрямовані на морально-психологічну підтримку окупаційних угруповань, які ведуть бойові дії на території України.

«Зв’язковою» була його донька, котра мешкає в росії і співпрацює з ворожими спецслужбами. Зразки готової продукції вона надсилала на «затвердження» представникам міноборони рф.

У подальшому ворог використовував ці матеріали для масового розповсюдження серед населення прифронтових районів.

У Дніпропетровській області двоє ворожих поплічників активно поширювали у соцмережах російську пропаганду.

Один із них під час перебування на заробітках в рф попав у поле зору ворожих спецслужб. Після приїзду чоловік одразу активував свої соцмережі, де пропонував землякам допомагати окупантам, дискредитував українську владу та ЗСУ.

Іншого мешканця регіону окупанти залучити до підривної діяльності через його прокремлівські погляди, які він поширював серед знайомих. За вказівками російських кураторів чоловік поширював деструктивний контент через дві спеціалізовані інтернет-платформи.

На Рівненщині пропагандист просував комуністичні ідеї і поширював заборонену в Україні тоталітарну символіку.

Усім російським пропагандистам оголосили підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Найближчим часом суд має обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває слідство.

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