ОСТАННІ НОВИНИ

В аварії з п’яним водієм біля Червонограда постраждали п’ятеро людей

Ірина Марчук

|

Поблизу Червонограда нетверезий водій «Мазди» скоїв аварію, у якій постраждали п’ятеро осіб, а його самого довелося «вирізати» з машини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у понеділок, 8 серпня, між населеними пунктами Соснівка і Сілець, що неподалік Червонограда.

Тут водій «Мазди», 32-річний червоноградець, виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль «Фольксваген Пасат», за кермом якого перебував 27-річний житель Соснівки.

Як додають у ДСНС Львівщини, внаслідок зіткнення водія «Мазди» настільки затисло у салоні, що його довелося «вирізати» за допомогою спецобладнання. Крім того, правоохоронці встановили, що керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його госпіталізували.

Також в автопригоді постраждав 19-річний пасажир «Мазди», водій «Пасата» та троє його пасажирів віком 51, 37 та 29 років. Усіх із травмами забрали у лікарню.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (порушення Правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – до трьох років тюрми із позбавленням водійських прав терміном до п’яти років.

Наразі триває розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

всі статті
Львівський портал