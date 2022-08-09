В аварії з п’яним водієм біля Червонограда постраждали п’ятеро людей

Поблизу Червонограда нетверезий водій «Мазди» скоїв аварію, у якій постраждали п’ятеро осіб, а його самого довелося «вирізати» з машини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у понеділок, 8 серпня, між населеними пунктами Соснівка і Сілець, що неподалік Червонограда.

Тут водій «Мазди», 32-річний червоноградець, виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль «Фольксваген Пасат», за кермом якого перебував 27-річний житель Соснівки.

Як додають у ДСНС Львівщини, внаслідок зіткнення водія «Мазди» настільки затисло у салоні, що його довелося «вирізати» за допомогою спецобладнання. Крім того, правоохоронці встановили, що керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його госпіталізували.

Також в автопригоді постраждав 19-річний пасажир «Мазди», водій «Пасата» та троє його пасажирів віком 51, 37 та 29 років. Усіх із травмами забрали у лікарню.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (порушення Правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – до трьох років тюрми із позбавленням водійських прав терміном до п’яти років.

Наразі триває розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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