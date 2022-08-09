У центрі Львова виставлять знищені ЗСУ танки рф

У четвер, 11 серпня, у Львові на площі Ринок відкриють виставку російської військової техніки, знищеної Збройними силами України «Вистоїмо, переможемо!». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Монтаж експозиції розпочнеться з вечора 9 серпня. Вхід на виставку вільний.

На експозиції будуть представлені: російський танк Т-72, самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздіка» та 2С19 «Мста-С», ракетно-зенітний комплекс «Бук» та протитанковий ракетний комплекс «Штурм» (на базі МТЛБ).

Відвідувачі також зможуть на власні очі побачити декілька з 3 000 ракет, випущених російськими загарбниками по українських містах.

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