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У серпні євроколією запустять потяг з Польщі до Рави-Руської

Ірина Марчук

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З 24 серпня із Варшави до Рави-Руської запустять потяг, що курсуватиме відновленою євроколією. Про це повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Юрія Бучка, у лютому Львівська ОВА підписала Меморандум про співпрацю щодо розбудови залізничної інфраструктури на території Рава-Руської міської територіальної громади.

Львівська обласна військова адміністрація за гроші із обласного бюджету та громад розробляла проєктно-кошторисну документацію щодо відновлення євроколії протяжністю 8 кілометрів та вокзалу у місті Рава-Руська з можливістю проводити митний контроль.

«Станом на сьогодні вже активно прокладають нову колію та приступили до реконструкції вокзалу. Зі свого боку ми забезпечили вчасне виготовлення проєктно-кошторисної документації вартістю понад 4 млн гривень. А вже за кошти держбюджету зараз виконують необхідні роботи із реконструкції», – заявив заступник голови Львівської ОВА.

Також Юрій Бучко зазначив, що реалізація цього проєкту дозволить розвинути пасажирські перевезення, що стане альтернативою іншим видам транспорту для перетину кордону та розвантажить пункти пропуску.

Зазначимо, що на разі триває реконструкція вокзалу. Крім того, планують створити тимчасові митні та прикордонні павільйони для пропуску пасажирів.

Додамо, що загальна вартість проєкту відновлення євроколії зі Львова до Варшави становить орієнтовно 100 мільйонів гривень.

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