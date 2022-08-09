Росіяни вчергове обстріляли Харків

Вночі окупанти з території Росії обстріляли Холодногірський та Індустріальний райони Харкова. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Так, у вівторок, 9 серпня, близько 2:00 год. росіяни завдали чергового ракетного удару по Харкову. За попередніми даними, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Унаслідок атаки у Холодногірському районі пошкоджено готельно-ресторанний комплекс. Ще одна ракета влучила по території нежитлової будівлі.
В Індустріальному районі ворог також пошкодив нежитлове приміщення. Внаслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 8 метрів.
В Офісі Генпрокурора наголосили, що будь-які військові об‘єкти на територіях, які обстріляли росіяни, відсутні.
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Анастасія Диняк