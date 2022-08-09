Особа з санкційного списку РНБО не сплатила понад 15 млн грн мита

Митники пропустили вантажівки з товаром, який належить особі з санкційного списку РНБО, як пусті, що дозволило не сплачувати будь-як митні податки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, правоохоронці викрили схему уникнення сплати обов’язкових митних податків особою, відносно якої рішенням РНБО застосовано персональні санкції. За даними прокуратури, працівники митного посту пропустили на територію України сім вантажівок під виглядом пустих.

Насправді ж, у них перевозили брендовий одяг та інші високоліквідні товари підприємства, які пов’язані з підсанкційною особою. Унаслідок уникнення сплати митного податку, до держбюджету не надійшло понад 15 мільйонів гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами ухилення від сплати податків та зловживання службовим становищем викрито злочинну схему службових осіб одного із митних постів Львівської митниці (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України). Фігурантам загрожує до шести років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та зі штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі тривають слідчі дії та проводяться обшуки на території митного поста, а також за місцями роботи та проживання осіб, які причетні до вчинення злочину. Вирішується питання про призначення ряду експертиз та повідомлення особам про підозру.