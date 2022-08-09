На Львівщині прогнозують грози

У вівторок, 9 серпня у Львові та області синоптики прогнозують дощі та грози, а температура повітря підніметься до 24° тепла. Про це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

Синоптики повідомляють, що впродовж дня буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, а місцями грози. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 19 – 24° тепла.

Рятувальники радять бути обережними та уважними під час погіршення погодних умов, зокрема потрібно дотримуватись таких правил:

Якщо ви перебувається вдома під час грози, то потрібно зачинити усі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу. До того ж, краще триматись подалі від електроприладів або взагалі вимкнути їх.

Натомість, якщо негода застала вас на вулиці, то намагайтесь триматись подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Також не варто ходити під карнизами будинків.

У тому випадку, якщо гроза застала вас у машині, не потрібно його покидати. Треба закрити вікна та опустити автомобільну антену. Не можна паркуватись під дерева або високими конструкціями.

Не варто ховатись від зливи під деревом, адже воно притягує блискавки. Крім того, можуть впасти важких гілки, які зламались від сильних поривів вітру.

Потрібно уникати металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж та опор електропередач.

У разі небезпеки потрібно зателефонувати до Служби порятунку «101».

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