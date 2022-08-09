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На Львівщині прогнозують грози

Ірина Марчук

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У вівторок, 9 серпня у Львові та області синоптики прогнозують дощі та грози, а температура повітря підніметься до 24° тепла. Про це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

Синоптики повідомляють, що впродовж дня буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, а місцями грози. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 19 – 24° тепла.

Рятувальники радять бути обережними та уважними під час погіршення погодних умов, зокрема потрібно дотримуватись таких правил:

  • Якщо ви перебувається вдома під час грози, то потрібно зачинити усі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу. До того ж, краще триматись подалі від електроприладів або взагалі вимкнути їх.
  • Натомість, якщо негода застала вас на вулиці, то намагайтесь триматись подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Також не варто ходити під карнизами будинків.
  • У тому випадку, якщо гроза застала вас у машині, не потрібно його покидати. Треба закрити вікна та опустити автомобільну антену. Не можна паркуватись під дерева або високими конструкціями.
  • Не варто ховатись від зливи під деревом, адже воно притягує блискавки. Крім того, можуть впасти важких гілки, які зламались від сильних поривів вітру.
  • Потрібно уникати металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж та опор електропередач.
  • У разі небезпеки потрібно зателефонувати до Служби порятунку «101».

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