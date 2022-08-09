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Львів прощається із Героєм Віталієм Волкановичем

Андрій Котенський

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У середу, 10 серпня, Львів попрощається з Героєм Віталієм Волкановичем, який загинув у боротьбі з російськими загарбниками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону відбудеться в Гарнізонному храмі святих аппостолів Петра і Павла, а поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі.

Львів’ян закликають долучитись до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Об 11.00 розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, об 11.30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія попрямує до Личаківського кладовища.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічна довідка Героя

Віталій Волканович (16.07.1984-02.08.2022) Львів’янин. Закінчив ліцей №2 Львівської міської ради. Після завершення навчання одразу розпочав кар’єру у будівельній сфері. У мирний час займався відбудовою та реконструкцією Львівського комунального підприємства «Львівський кіноцентр».

У 2020 році вступив на військову службу до Збройних сил України. Із початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну. Захищав Україну у лавах 110-ї окремої бригади територіальної оборони сил територіальної оборони Збройних сил України.

У Віталія Волкановича залишилися дружина та двоє доньок.

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