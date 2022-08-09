Ідентифіковано колаборантів, які вступили до так званого «мвд рф» на Запоріжжі

Спецслужби встановили особи усіх зрадників, які пішли на співпрацю з ворогом і вступили до лав окупаційного «мвд рф» у Запорізькій області. 17 із них вже оголосили підозри. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, одним із керівників псевдоутворення призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який зараз очолює окупаційну адміністрацію на Запоріжжі.

За завданням російських кураторів, так зване «міністерство внутрішніх справ» придушує опір на тимчасово окупованих територіях і залякує мешканців. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами.

Задокументовано й факти викрадення людей, щодо яких потім вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою.

Також колаборанти незаконно проникають до помешкань місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Після таких «обшуків» із будинків зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі власників.

Крім того, фейкові правоохоронці обложили «даниною» місцевих підприємців, у тому числі керівників фермерських господарств, за можливість вести комерційну діяльність.

«У ході оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їхнього перебування та маршрути переміщення, адже вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Запоріжжя», – йдеться у повідомленні.

Частина зрадників, які входять до «керівного складу» так званого «мвд» на окупованій території Запорізької області:

Селіванов О.С. – заступник начальника «обласного» управління;

– заступник начальника «обласного» управління; Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;

– начальник Мелітопольського міжрайонного управління; Чудак В.В. – начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;

– начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу; Ракитянський С.О. – перший заступник Бердянського міськвідділу;

– перший заступник Бердянського міськвідділу; Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;

– начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління; Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;

– заступник начальника Токмацького райвідділу; Шопов С.П. – начальник «народної міліції» у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;

– начальник «народної міліції» у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району; Мітленко Ю.В. – начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу;

– начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу; Міхєєв В.В. – начальник «Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь».

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В СБУ наголошують: кожен, хто пішов на співпрацю з окупанти, обов’язково понесе покарання. Наразі спецслужби вживають усіх заходів, аби притягнути кожного з них до відповідальності за злочини проти України.

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