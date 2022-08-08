В ДТП на Золочівщині загинув 22-річний мотоцикліст

Зранку 7 серпня у Золочівському районі Львівщини мотоцикліст не впорався з керуванням і з’їхав у лісосмугу, де зіткнувся з деревом. 22-річний водій мотоцикла загинув на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась 7 серпня близько 06:30 год. на автодорозі між селами Сасів та Руда-Колтівська Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 22-річний мешканець одного з сіл району не впорався з керуванням мотоциклом «Ямаха» – з’їхав з дороги у лісосмугу, де зіткнувся з деревом. Внаслідок події чоловік загинув на місці події.

Справу відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України). Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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