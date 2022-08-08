У Львові діти захисників можуть отримати кошти на оздоровлення

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій приймає документи для надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні з Львівської громади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, діти мешканців Львівської громади, які захищали Україну, можуть отримати кошти на оздоровлення.

Одноразову матеріальну допомогу надають дітям, віком до 18 років, у таких розмірах:

дітям осіб, які брали безпосередню участь в АТО/ООС та загинули (пропали безвісти) або померли, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні – 6000 грн на кожну дитину;

дітям з інвалідністю учасників АТО/ООС (у тому числі бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалих учасників Революції Гідності – 7000 грн на кожну дитину;

дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС (у тому числі бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалих учасників Революції Гідності, зокрема:

– осіб з інвалідністю внаслідок війни 1-2 групи – 4000 грн на кожну дитину.

– осіб з інвалідністю внаслідок війни 3 групи – 3000 грн на кожну дитину.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги, один з батьків дитини або уповноважений представник (опікун) подає до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, що на вул. Пекарській, 41, заяву за встановленою формою.

Наразі кошти вже отримали 186 дітей учасників бойових дій. Загальна сума цих виплат становила 856 тисяч гривень.