рашисти вкотре обстріляли Харків: є жертви

Вранці 8 серпня російські окупаційні війська вкотре обстріляли Харків. Наразі відомо про одного загиблого і одного пораненого. Про це повідомляє Львівський портал.

Про загиблого внаслідок ворожого обстрілу сповістив міський голова Ігор Терехов: «Цивільний. Просто вийшов із дому і потрапив під обстріл».

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що загиблим виявився 60-річний чоловік.

російські війська вранці 8 серпня обстріляли з реактивних систем залпового вогню житлові квартали, розташовані практично у центрі Харкова. Поранення також дістав 68-річний чоловік, він перебуває у стані середньої важкості.

«Ворог тероризує мирне населення, бо не має успіхів на лінії фронту та розуміє, що не зможе захопити Харків. росіяни не мали шансів захопити Харків в лютому, тим більше не можуть цього зробити і зараз. Адже з лютого ми стали значно сильніші. Ми постійно працюємо над підвищенням нашої обороноздатності, укріплюємо оборонні споруди, посилюємо систему ППО. Наші військові мають дуже високу мотивацію та постійно вдосконалюють свої навички», – підкреслив Олег Синєгубов.

Він також додав, що ЗСУ стримують ворожі війська, які намагаються наступати на Харківському напрямку.

Захисники України, за словами Синєгубова, мають певні успіхи на принципово важливому для окупантів Ізюмському напрямку. Саме там нещодавно вдалося звільнити кілька населених пунктів.

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