Окупанти збільшують тиск на мирних українців, – розвідка

Російські військові збільшують тиск на мирне населення на тимчасово окупованих територіях України, зокрема людей змушують отримувати паспорти РФ та сплачувати ворогу податки. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, у Великому Бурлуку на Харківщині окупаційна «влада» змушує місцевих підприємців отримати паспорти РФ та перереєструватися відповідно до російського законодавства.

Окрім того, у багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати підприємства. Ті, які ж залишаться працювати, будуть змушені сплачувати щомісячний «податок» на кожен автомобіль. який належить підприємству, у розмірі п’яти тисяч російських рублів.

Також, за даними розвідки, до Балаклії Харківської області прибув новий батальйон ворога. Його сформували зокрема й з колишніх російських в’язнів. У місті різко погіршилося ставлення до місцевих мешканців. Росіяни проявляють до людей агресію та жорстокість.

На окупованій території Херсонщини, зокрема в Голій Пристані, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах.