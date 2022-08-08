ОАЕ передали 40 тонн гуманітарної допомоги для Львова

Львів отримав від Об’єднаних Арабських Еміратів 40 тонн гуманітарної допомоги, яку передадуть прихисткам для вимушено переміщених українців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, команда Інституту міста отримала гуманітарну допомогу від Об’єднаних Арабських Еміратів. Зокрема передали 122 палети засобів догляду за дітьми та для дорослих.

Усю допомогу розділять між прихистками для вимушено переміщених українців. Частину передадуть модульним містечкам. Також допомогу отримають прихисток для вагітних переселенок «Незламні матусі» і майбутній прихисток у Великих Грибовичах. Ще частину засобів – структури управління соціального захисту Львова.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни, команда Інституту міста отримала та оформила понад 180 вантажів. Окрім того, 28 автобусів для потреб ЗСУ, три автобуси для Тростянецької громади, два автомобілі швидкої для громади Харківської області та автомобіль швидкої для Першого ТМО Львова.