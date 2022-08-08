На Львівщині крали паливо через «врізку» у нафтопроводі

У Самбірському районі Львівщини викрили угруповання, яке викрадало пальне з нафтопроводу ПАТ «Укрнафта». Злочинці прорізали у трубопроводі «врізку» і зливали через неї дизпаливо, щоб потім продати. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, 19-річний мешканець Самбірського району Львівської області організував схему розкрадання нафтопродуктів з трубопроводів ПАТ «Укрнафта» на території лісових масивів регіону. Для злочинної діяльності він залучив спільників. В подальшому, фігуранти зробивши «врізку» у нафтопроводі, викачували дизпаливо, переливали у пластикові бочки та збували.

Правоохоронці затримали одного із фігурантів «на гарячому» під час чергової крадіжки пального з нафтопроводу в кількості близько двох тон на загальну суму понад 100 тис. грн.

Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу. Встановлюються інші фігуранти злочину.

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Фото: прокуратура