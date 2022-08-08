На Дніпропетровщині ворог розбомбив агропідприємство

російські окупаційні війська, завдавши ракетного удару по Дніпропетровщині, знищили аграрне підприємство. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

У ніч на 8 серпня ворог обстріляв Дніпропетровську область. Під вогонь потрапили чотири села Марганецької та Червоногригорівської громади.

У Червоногригорівській громаді російська армія вдарила двома ракетами Х-59 МК по селу Кам’янське. Саме тут розташовані виробничі потужності аграрної компанії. Ворог знищив підприємство.

«Зокрема, зруйнований адміністративний корпус, технологічне приміщення та автомобіль. Сильно пошкоджені чотири склади, обладнання та до 10 одиниць техніки: трактор, навантажувач, штовхач, автокран, буксири», – кажуть рятувальники.

Також вибуховою хвилею та уламками ракети у Кам’янському побито 9 житлових будинків та господарча споруда, пошкоджена будівля насосної станції сусіднього села.

Марганецьку громаду агресор обстріляв з «Градів», здійснивши понад 20 залпів. Цілили окупанти по двох селах, обійшлося без жертв. Наразі надзвичайники обстежують території.

Нагадаємо, уночі 31 липня російські окупанти вбили в Миколаєві Героя України, власника найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон» Олексія Вадатурського та його дружину Раїсу.

74-річний підприємець зробив значний внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону. Ворог прицільно обстріляв будинок бізнесмена. В Офісі президента вважають це умисним вбивством.

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