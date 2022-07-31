росіяни вбили найбільшого експортера зерна України і його дружину

Під час обстрілів Миколаєва вночі 31 липня на 74 році життя загинув Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За даними Віталія Кіма бізнесмен Вадатурський загинув у своєму домі разом із дружиною.

«Кожного дня ми втрачаємо наших мешканців, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська. Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоціненний», – повідоми Віталій Кім.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що загибель Вадатурського була не випадковістю, а цілком продуманим та організованим навмисним убивством.

«Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило – спальню – не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю», – повідомив Михайло Подоляк.

Раніше повідомлялось, що рашисти влаштували потужний обстріл Миколаєва.

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян, повідомила, що росія навмисно ліквідувала Олексія Вататурського – 15 найбагатшого українця, за версією «Форбс», бо він буцімто фінансував каральні батальйони.

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