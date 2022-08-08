22-річну львів’янку викрили на масштабному збуті наркотиків

Правоохоронці викрили на наркоторгівлі 22-річну львів’янку. Дівчина оперувала забороненими речовинами на 350 тисяч гривень. По це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що 22-річна львів’янка отримувала наркотичні засоби та психотропні речовини гуртовими партіями, фасувала їх та пересилала в різні регіони України.

Під час затримання зловмисниця мала зі собою півкілограмовий пакунок із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожу на амфетамін.

Під час обшуку за місцем проживання «бізнесвумен» правоохоронці виявили ціле наркосховище:

425 закладок із психотропною речовиною «PVP» (масою 213 г),

75 закладок із амфетаміном (масою 38 г)

3 зіп-пакети із канабісом (масою 3 г)

зіп-пакети для фасування наркотиків, електронні ваги та інші речові докази.

Всі речовини вилучили і скерували на експертне дослідження. За оцінками «чорного» ринку їхня вартість сягає більше 350 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до восьми років тюрми.

Найближчим часом суд обере затриманій дівчині міру запобіжного заходу. Триває слідство, поліцейські встановлюють канал надходження наркотиків, а також інших осіб, причетних до такого бізнесу.

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