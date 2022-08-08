ОСТАННІ НОВИНИ

22-річну львів’янку викрили на масштабному збуті наркотиків

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці викрили на наркоторгівлі 22-річну львів’янку. Дівчина оперувала забороненими речовинами на 350 тисяч гривень. По це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що 22-річна львів’янка отримувала наркотичні засоби та психотропні речовини гуртовими партіями, фасувала їх та пересилала в різні регіони України.

Під час затримання зловмисниця мала зі собою півкілограмовий пакунок із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожу на амфетамін.

Під час обшуку за місцем проживання «бізнесвумен» правоохоронці виявили ціле наркосховище:

  • 425 закладок із психотропною речовиною «PVP» (масою 213 г),
  • 75 закладок із амфетаміном (масою 38 г)
  • 3 зіп-пакети із канабісом (масою 3 г)
  • зіп-пакети для фасування наркотиків, електронні ваги та інші речові докази.

Всі речовини вилучили і скерували на експертне дослідження. За оцінками «чорного» ринку їхня вартість сягає більше 350 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до восьми років тюрми.

Найближчим часом суд обере затриманій дівчині міру запобіжного заходу. Триває слідство, поліцейські встановлюють канал надходження наркотиків, а також інших осіб, причетних до такого бізнесу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

всі статті
Львівський портал