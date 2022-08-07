В Україні вже спіймали 1,6 тисячі ймовірних диверсантів, – МВС

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні вже спіймали орієнтовно 100 диверсійно-розвідувальних груп та 1,6 тисячі ймовірних диверсантів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в етері телемарафону, передає hromadske.

Посадовець каже, що протягом тижня правоохоронці аналізують від 10 до 15 тисяч людей, яких підозрюють у диверсійній діяльності. Під час цих перевірок виявляють десятки людей, яких переважно передають Службі безпеки для подальшого з’ясування обставин.

За словами Єніна, коригувальники та поплічники диверсантів співпрацюють із росіянами за 5-10 тисяч гривень. За ці гроші вони надають інформацію про розташування військових об’єктів, блокпостів та інформують про місця прильоту ракет.

Нагадаємо, про диверсантів можна повідомляти у спеціальний Telegram-бот, який створила Служба безпеки України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.