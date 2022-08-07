Росіяни досі не стріляли лише по одній області України, – МВС

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що лише в одну область України не було прильотів від початку війни – це Чернівецька область, передає Українська правда.

За словами посадовця, російські війська вже декілька тисяч разів вдарили по Донецькій та Луганській областях. Водночас Чернівецькій області ще жодного разу не було «прильотів».

«Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська – 4 тисячі разів, Миколаївська була обстріляна 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку, слава Богу, поки що не прилітало, це Чернівецька область», – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ.

За даними Єніна, 6 серпня росіяни провели 46 обстрілів, внаслідок яких загинули 16 людей та десятки поранених.

Додамо, що Чернівецька область межує з Румунією, країною НАТО.

Львівський портал повідомляв, що станом на середину липня російські війська випустили по території України вже 2960 ракет.

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