Під час комендантської години у Львові спіймали злодія з Донеччини

Вночі 7 липня у Львові патрульні поліцейські разом з теробороною затримали порушників комендантської години. Одним з них виявився 17-річний хлопець, якого на Донеччині розшукують за крадіжки. Про це йдеться у Facebook Патрульної поліції Львівщини.

Вночі до патрульних звернулися працівники територіальної оборони і повідомили про групу підозрілих осіб на вулиці Під Дубом, які порушували комендантську годину.

Під час встановлення та перевірки цих осіб за допомогою інформаційної бази, правоохоронці встановили, що громадяни притягалися до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

Також поліцейські з‘ясували, що 17-річний мешканець Донецька, перебуває у розшуку Краматорським районним управлінням поліції.

Причина розшуку за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) ККУ.

Патрульні супроводили хлопця у відділок поліції для подальшого встановлення всіх обставин події.

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