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НБУ відновлює обіг державних цінних паперів

Ольга Денисяка

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Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Нацбанку.

Раніше аналогічне рішення ухвалив профільний регулятор ринків капіталу – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

У Національному банку пояснюють, що поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструменту інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість.

Водночас, незважаючи на відсутність обмежень щодо операцій з державними цінними паперами, Національний банк відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року. Цей крок дасть змогу учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках.

«Як і раніше, депозитарій Національного банку закликає своїх клієнтів мінімізувати та за можливості скасувати тарифи на депозитарні послуги для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ з метою залучення додаткових інвестицій на підтримку фінансового фронту країни», – повідомляють в банку.

Зазначені зміни затверджені відповідною постановою набирають чинності з 7 серпня.

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