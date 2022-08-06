ЗСУ відбили наступ окупантів на Авдіївському напрямку, – Генштаб

На 164 добу війни на Донбасі продовжуються бої. Українські військові відбили наступ окупантів на Авдіївському напрямку, завдавши їм значних втрат. Поразки рашисти зазнали і при спробі штурму на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 6 серпня.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках змін не зазнала. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що на Сумщині.

На Харківському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Завдав авіаударів біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне та Маяк.

Окремі російські підрозділи намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не вели. Здійснили обстріли із танків та артилерії поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Різниківки, Миколаївки, Спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, Долини та Виїмки.

На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда. Російська штурмова та армійська авіація завдала ударів неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки.

«Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог отримав рішучу відсіч українських воїнів та відійшов», – кажуть у Генштабі.

На Авдіївському напрямку ствольна та реактивна артилерія загарбників обстрілювала райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Штурмова авіація окупантів діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар’їнки.

Наступальними діями окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські захисники завдали ворогу значних втрат та відкинули назад.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли біля Новомихайлівки, Шевченко, Великої Новосілки, Запоріжжя, Залізничного, Новоданилівки, Зеленого Поля та Чарівного. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення умов для відновлення наступу ЗСУ та звільнення тимчасово захопленої території.

Окупанти залучили армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки. Активно вели повітряну розвідку району безпілотними літальними апаратами.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Зберігається загроза ракетних ударів по всій території України. Українців закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

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