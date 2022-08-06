Місцеві мешканці «зливали» ворогу позиції ЗСУ на Донеччині

Правоохоронці викрили вісьмох російських агентів, які надавали окупантам інформацію про позиції ЗСУ на Донеччині. Розвіддані «зливали» мешканці Бахмута, Слов’янська і Краматорська. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Донецької обласної прокуратури, двоє громадян України, жителі Бахмута і Слов’янська, які пішли на співпрацю з ворогом.

Слідство встановило, що в липні цього року чоловіки писали у проросійських групах у месенджерах інформацію, здобуту про військових Збройних Сил України. Зокрема, вони розповсюджували дані про переміщення військової техніки, а також про місця дислокації українських захисників.

Їм оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їхньої ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану).

Суд обрав російським агентам міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застав розміром 744 300 грн та 189 480 грн.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.

Крім того, СБУ затримала ще одну групу російських агентів, які збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську і Краматорську. Такою діяльністю займалися шестеро місцевих мешканців, яких завербували російські спецслужби після повномасштабного вторгнення.

Зловмисники «доповідали» агресорам про наслідки ворожих ракетно-бомбових ударів, артилерійських обстрілів регіону і масштаби руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

«Одним зі «зв’язкових» російських агентів був представник окупаційної адміністрації рф. Ним виявися «посадовець» так званого «верховного суду днр», причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців на тимчасово окупованій території Донеччини», – кажуть в СБУ.

Для збору розвідінформації ворожі агенти самостійно стежили за місцями розташування та переміщенням українських військ. Отримані дані у вигляді координат на електронних картах та відповідні фото й відео передавали загарбникам через спеціально створені інтернет-платформи.

Усім шістьом затриманим оголосили підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо поміщення їх під варту.

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