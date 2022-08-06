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Армія рф вбила в Україні 361 дитину

Наталя Дуляба

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Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 1063 дитини: 361 загинула, ще 702 малюки дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Через повномасштабну збройну агресію російської федерації в Україні загинула 361 дитина (+2 за добу), поранення дістали 702 дитини (+2).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 58, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

5 серпня внаслідок обстрілу Миколаєва отримав поранення 13-річний хлопчик.

Стало відомо, що 28 липня через обстріли села Чорнобаївка Херсонської області отримав поранення малолітній хлопчик.

Ще 22 березня внаслідок обстрілів Ізюма, що Харківщині, загинув 6-річний хлопчик.

Крім того, 21 червня під час обстрілів села Малі Проходи Харківської області від отриманих травм загинув 12-річний хлопчик.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 2211 закладів освіти, 230 із них зруйновані повністю.

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