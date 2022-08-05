Як пережити осінь без застуд: просте та ефективне рішення

На жаль літо, як і все хороше, має властивість закінчуватись. І ось уже не за горами холод та волога. А осінній період завжди приносить із собою не лише дощі та ранні сутінки, а й різні застудні захворювання.

У холодну пору року ризик ГРЗ та ГРВІ збільшується у кілька разів. До того ж, вчені вже зараз попереджають нас про нову хвилю набридлого всім коронавірусу. Що ж робити, щоб уникнути небажаних хвороб?

Виявляється, існує мінерал, який надає комплексну підтримку нашому імунітету. А його дефіцит збільшує ризик інфікування різними вірусами та бактеріями.

Знайомтесь, це Цинк. Він дуже важливий для нашого імунітету, адже може підтримувати імунну систему людини відразу на декількох рівнях.

Мало хто знає, але насправді 70% імунних клітин перебувають у кишківнику. Вони живуть під тонким шаром кишкової стінки та їхня повноцінна функція багато в чому залежить від здоров’я слизової оболонки. А її функціонал дуже сильно порушується навіть за незначного дефіциту цинку.

Цей корисний мінерал підтримує здорову щільність кишківника та зміцнює слизові оболонки, що знижує ризик проникнення агресивних речовин і допомагає уникнути різних захворювань. До речі, така властивість цинку робить його дуже корисним для профілактики та лікування діареї, особливо у дітей.

До того ж, цинк вкрай необхідний для активності всіх клітин імунної системи. Він забезпечує їх повноцінний розвиток і навіть впливає на їхню роботу. А завдяки неймовірно розумному механізму антимікробного захисту, який є в нашому організмі, він залишається зовсім недоступним для мікробів, хоча вони дуже зацікавлені в ньому — він також потрібен для їх росту та розвитку.

Вчені однозначно впевнені, що дефіцит цинку значно знижує здатність нашого імунітету чинити опір вірусам, бактеріям та грибкам. У разі нестачі усі імунні реакції знижуються у рази. Вчені навіть виявили, що дефіцит цинку у дітей збільшує ризик пневмонії та бронхіту.

Але на підтримці імунітету користь цинку для захисту від хвороб не закінчується. У різних країнах світу за перших проявів застуди лікарі прописують цинкові пастилки — льодяники для розсмоктування.

Вони реально допомагають скоротити тривалість хвороби на кілька днів. Вчені провели безліч досліджень, намагаючись зрозуміти як вони працюють. І з’ясували, що цинк здатний пригнічувати життєздатність вірусів – він просто заважає їм розмножуватися.

Його руйнівні властивості вплинули навіть на попередника COVID-19 (вірус SARS-CoV), що робить його потенційно ефективним і в боротьбі з сучасною інфекцією.

Хочете знати більше про користь та властивості цинку – тоді переходьте в повну версію нашої статті, вона знаходиться тут.

На підставі багаторічних досліджень та збору даних вчені визначили, що багато людей отримують недостатню кількість цинку з продуктів харчування навіть за відносно правильного та збалансованого раціону. Це не призводить до тяжкого дефіциту, але може спричиняти порушення імунної функції.

Тому, щоб знизити ризик різних інфекційних захворювань та зміцнити імунітет, важливо заздалегідь подбати про достатнє споживання цинку. І вирішити цю проблему допоможе досить просте рішення – прийом біологічно активних добавок із цинком.

Це натуральні препарати, які прості у своєму прийомі, але мають величезний вплив на стан організму. Переглянути каталог добавок цинку можна тут.

Виробники пропонують величезну кількість різних БАДів із цинком. Вони безпечні для здоров’я, якщо дотримуватися рекомендованого дозування, добре переносяться організмом та мають доведену ефективність.

Тому дбайте про своє здоров’я заздалегідь і хай хвороби вас обходять стороною.

Памятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

℗