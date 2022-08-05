Втрати росіян перевищили 41 650 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 41 650 військових, 1 792 танки, 223 літаки та 191 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 5 серпня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 41 650 (+150) осіб,

танків ‒ 1 792 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 032 (+6) од,

артилерійських систем – 950 (+4) од,

РСЗВ ‒ 260 (+0) од,

засоби ППО ‒ 123 (+5) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 964 (+4) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 742 (+0),

Крилаті ракети – 182 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 83 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни Росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.