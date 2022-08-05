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У Львові відкривають клуби підтримки для підлітків-переселенців

Андрій Котенський

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У Львові запускають інтеграційні клуби для підтримки підлітків-переселенців 14-18 років. Перша зустріч у рамках проєкту «Наука єднання» відбудеться 10 серпня з 15:00 до 18:00 у креативному просторі IteaHub. Для підлітків участь у клубах є безкоштовною. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу громадська організація STEM is FEM.

Зустріч буде присвячена науковому емпауерменту, тобто учасники заходу зможуть отримати мотивацію на подальші дії через науку. Підлітки матимуть змогу прослухати лекції та поспілкуватись з іменитими науковцями: Валерією Грицаєнко, біологинею, науковою ілюстраторкою Інституту Гладстон, лаборанткою Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна, а також Михайлом Тульським, фізиком-теоретиком, засновником стартапу Quanta Brain та відеопродакшну Fundamental Production.

Після цього підлітки зможуть поспілкуватися з практичною психологинею Юлією Букіною. За потреби участники пропрацюють свої проблеми та отримають поради щодо адаптації до нових умов. 

Ініціатори вважають, що створення таких клубів надасть можливість підліткам соціалізуватися та отримати психологічну підтримку в умовах невизначеності війни. Також вони впевнені, що нова інформація та цікаве спілкування із однолітками та науковцями сприятливо вплине на загальний стан підлітків, що вимушено опинилися далеко від дому.

Офлайн-зустрічі у рамках проєкту “Наука єднання” проводитимуть раз на два тижні у шістьох містах України: у Львові, Чернівцях, Рівному, Полтаві, Хмельницькому та Вінниці. Надалі організатори обіцяють проводити клуби і онлайн. За новинами проєкту можна слідкувати на сторінках STEM is FEM у соцмережах: Facebook та Instagram

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