росіяни спробували піти у наступ на Херсонщині, але зазнали поразки, – Генштаб

На 163 добу війни на Донбасі не вщухають бої, російські окупанти намагаються наступати у районах Бахмута, Авдіївки та Пісків, але Збройні Сили України гідно дають їм відсіч. Тим часом на Херсонщині загарбники спробували просунутись у бік Лозового, успіху не мають. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 5 серпня.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках змін не зазнала.

На Сіверському напрямку ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Проводить інженерне обладнання позицій та встановлює системи відеоспостереження.

Із артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст і Грем’яч на Чернігівщині та Старікове Сумської області.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують зосереджуватись на тому, аби не допустити відновлення наступу ЗСУ.

На Харківському напрямку російський агресор задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Харків, Руська Лозова, Коробочкине, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів. Безпілотниками провів повітряну розвідку біля Руської Лозової, Малих Проходів, Гусарівки та Чепіля.

На Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не вів, здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів поблизу Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Рідного.

На Донецькому напрямку російські війська концентрують сили в районах Бахмута та Авдіївки. Намагаються створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці Донецька.

На Краматорському та Бахмутському напрямках загарбник залучив танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Завдав авіаудару біля Вершини.

Наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини. Але успіху не мали, відійшли.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Мар’їнка, Володимирівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка, Чарівне, Новопіль, Гуляйполе та Нескучне.

Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати.

Також російські вояки провели розвідку безпілотними літальними апаратами в районах Запоріжжя та Новоселівки Другої.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати зайняті позиції та не допустити контрнаступу наших військ.

Агресор обстрілював райони населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Лупареве, Новомиколаївка, Новогригорівка, Червона Долина, Зелений Гай, Андріївка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, Тополине, Потьомкине, Ольгине, Нікополь. Задіяв авіацію для ударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки.

Противник здійснив спробу наступу в напрямку на Лозове. Отримав рішучу відсіч від українських воїнів та відійшов.

В Акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога підтримує своє сухопутне угруповання, блокує цивільне судноплавство, а також уражає військові й інфраструктурні об’єкти в глибині України.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

«Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та хоч якось мотивованого поповнення для підрозділів, що зазнають втрат внаслідок ведення війни в Україні», – додають у Генштабі.

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