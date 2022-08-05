На Львівщині діятиме програма з підтримки української мови

На Львівщині напрацюють обласну програму з підтримки української мови, зокрема практично в усіх громадах створені центри для її вивчення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної ради.

Так, у п’ятницю, 5 серпня, відбулася зустріч голови Львівської обласної ради Ірини Гримак із Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем. Обговорили зокрема й питання підтримки української мови на Львівщині.

«Зараз питання мови є як ніколи актуальним. Переконана, ухвалення програми стане гарним прикладом для інших областей України. Мова – це код нації. І війна значно підсилила це відчуття. А ще – поставила перед нами нові виклики, зокрема, щодо забезпечення вивчення української мови тимчасово переселеними українцям», – зазначила Гримак.

На Львівщині напрацюють обласну програму з підтримки української мови, яка пройде відповідне обговорення у депутатських комісіях та серед експертів.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відзначив, що в області проведена велика робота щодо створення центрів із вивчення української мови та додав, що ця ініціатива свідомих громад має поширюватися. За словами Креміня, такі центри допоможуть все більшій кількості громадян, в тому числі, вимушено переміщені особи, розпочали розмовляти державною мовою.

«Львівщина має стати пілотним регіоном, де і з учнями, і зі студентами, які приїхали до нас зі сходу та півдня України, які є вимушеними переселенцями, працювали фахівці. Щоб ми спільно, усім суспільством, зробили все можливе, щоб забезпечити бажання цих людей знати українську мову», – додав співавтор Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Микола Княжицький.