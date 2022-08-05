На Яворівщині водійка збила велосипедиста

На автодорозі «Львів-Шегині» на Яворівщині жінка збила велосипедиста. Унаслідок отриманих травм той помер на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, ДТП сталася у четвер, 4 серпня, близько 21:00 год. на автодорозі «Львів-Шегині» біля села Княжий Міст Яворівського району. За даними правоохоронців, 21 річна мешканка Івано-Франківщини на своєму авто «Мерседес Спрінтер» збила велосипедиста.

Унаслідок отриманих травм 60-річний місцевий мешканець загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Дівчині загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.