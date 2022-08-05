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Морпіхи влаштували «сюрприз» рашистам на їхньому збіговиську

Наталя Дуляба

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Українські морпіхи відстежили окупантів і, дочекавшись, поки вони зберуться в одному місці, успішно їх ліквідували. Про це йдеться на сторінці Військово-морських Сил у Facebook.

На опублікованому відео видно, як ворожі вояки заходять в одну із уже розтрощених будівель. Наші морпіхи дочекались, коли ті зберуться, а потім влаштували «сюрприз», філігранно вдаривши по цілі.

Про кількість ліквідованих рашистів у ВМС наразі не кажуть, однак можна підрахувати, що у згадану споруду збіглося більше двох десятків окупантів.

Нагадаємо, за останніми офіційними даними, на війні проти України росія вже втратила 41 650 своїх військових. Йдеться саме про загиблих. Із пораненими ця цифра є в рази більшою.

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